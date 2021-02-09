Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 24 копейки к предыдущему закрытию и составил 74,0575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 52,7 тыс. сделок на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,8725—74,26 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,5975 рубля, увеличившись на копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,3 тыс. сделок на 406,7 млн евро по курсам от 89,325 до 89,785 рубля за евро.

Рубль растет против доллара, но преимущественно слабеет против евро — вследствие заметного роста пары EUR/USD на межбанковском рынке, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Валюта США по отношению к российской денежной единице сегодня просела ниже 73,9 впервые с 21 января. Позже он поднялся немногим выше 74 рублей, где, вероятно, и откроется в среду. Ближайшая достижимая цель по паре USD/RUB находится на отметке 73,5. К ней рынок может прийти уже на следующей сессии. Евро отыграл вверх 20 копеек, но позднее развернулся и начал сокращать прирост. Евровалюта в среду, скорее всего, будет придерживаться нейтральной динамики, колеблясь в коридоре 89,5—90 рублей», — комментирует эксперт.