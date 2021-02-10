Ассоциация банков России (АБР) 18—19 февраля 2021 года проведет ежегодную встречу кредитных организаций с руководством Банка России.

В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, первые заместители главы регулятора Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин, заместители председателя ЦБ Ольга Полякова, Дмитрий Скобелкин, Владимир Сафронов, руководители департаментов и служб регулятора.

На вопросы банкиров ответят также заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев, главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Встречу проведут председатель совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и президент АБР России Георгий Лунтовский.

Целью мероприятия является обсуждение актуальных проблем и задач развития банковского бизнеса, новых законодательных и нормативных документов.

В числе тем, запланированных к обсуждению:

денежно-кредитная политика Банка России и финансовая стабильность;

практические вопросы надзора и регулирования деятельности банков;

изменения в банковском законодательстве;

подходы к оценке экономического (финансового) положения банков, кредитных рисков, расчету капитала, нормативов и надбавок;

управление процентным и операционными рисками;

обеспечение информационной безопасности и защита персональных данных;

цифровизация взаимодействия с клиентами.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Чтобы забронировать место, необходимо зарегистрироваться .