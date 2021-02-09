Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в РФ можно будет отправить через платформу государственных услуг, соответствующий документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

«Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в фонд с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и подписывается простой электронной подписью правопреемника», — говорится в документе.