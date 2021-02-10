Замглавы Минфина Андрей Круглов может покинуть ведомство, пишут «Известия» , ссылаясь на два близких к правительству источника. По словам собеседников, Круглов покидает Минфин, чтобы освободить позицию для нового замминистра, который будет отвечать за подготовку бюджета. Один из собеседников уточнил, что, по всей видимости, на эту должность придет человек не из министерства. Другой источник отметил, что рассматривается несколько кандидатур, в частности один из высокопоставленных сотрудников аппарата правительства. Ранее сообщалось об уходе Антона Дроздова и Татьяны Нестеренко, которая занимала пост первого замглавы.

Андрей Круглов пришел в ведомство в мае 2019 года и должен был заниматься вопросами взаимодействия по инвестициям с китайскими партнерами, сотрудничеством с Евразийским экономическим союзом. Однако на практике новый замминистра долгое время работал без четкого функционала, сообщил один из источников. Затем ему поручили заниматься кадровыми вопросами.

Экс-глава ПФР Дроздов освобожден от должности замминистра финансов Михаил Мишустин в ноябре объявил о начале реформы системы госуправления с 1 января 2021 года.

На должность замминистра, курирующего подготовку казны, не сможет прийти фигура, статусная исключительно политически, это должен быть человек с богатым опытом именно в сфере бюджетного процесса, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он напомнил, что Нестеренко, по сути, пришла в Минфин из Госдумы и из региона, и у нее это получилось лучше других.

Куратор бюджетного процесса должен обладать высочайшей квалификацией, добавил член комитета по бюджету и налогам Госдумы, экс-замминистра финансов Айрат Фаррахов.

Окончательный вариант финансового плана страны утверждает Госдума, поэтому специалист должен быть не только стратегом, но и тактиком: обсуждение казны — многосторонний процесс. Депутаты и сенаторы пытаются за счет бюджета улучшить положение своих избирателей, сбалансировать все интересы — это тактически сложная задача, пояснил Фаррахов.