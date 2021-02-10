Следственный комитет России (СКР) проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами, пишет «Коммерсант» . Речь идет о получении кредитов в МСП Банке подконтрольными ему вторчерметовскими фирмами, которые так и не были возвращены. В рамках расследования под домашний арест помещен предправления этого кредитного учреждения Дмитрий Голованов, якобы лично санкционировавший выдачу займов. Деньги выдавались как под весьма сомнительные обязательства, так и под гарантии крупнейшего в регионе металлургического завода «Амурсталь», владельцами которого еще совсем недавно были сам Фургал, а затем его супруга Лариса Стародубова.

По словам представителя СКР, оставаясь на свободе, обвиняемый банкир Голованов может скрыться, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. В свою очередь, сторона защиты настаивала на том, что у суда нет никаких оснований для того, чтобы отправить их клиента даже под домашний арест. Победили следователь и поддержавший его прокурор.

Как следует из материалов дела, в 2019 году специализирующийся на поддержке малого и среднего предпринимательства МСП Банк выдал два кредита на закупку металлолома хабаровскому ООО «Скрап Фар Ист» почти на 1 млрд рублей. Погасить долг фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали», должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн рублей. СКР пришел к выводу, что, выдавая кредит, Голованов превысил свои полномочия, чем нанес существенный ущерб МСП Банку.

Суд отправил главу МСП Банка под домашний арест Мера пресечения избрана на два месяца.

Следствие полагает, что Голованов умышленно потворствовал структурам, связанным с Фургалом, и в ходе дальнейшего расследования рассчитывает получить показания банкира на заинтересованность и участие в сделках как самого экс-губернатора, так и его родственников и деловых партнеров.

Сейчас Арбитражный суд Хабаровского края рассматривает аналогичный иск МСП Банка о признании банкротом «Амурстали». С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн рублей.