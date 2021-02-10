Минфин России изучает иностранный опыт введения «цифрового» налога, намерен обсудить целесообразность его введения в РФ. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью, опубликованном на сайте KPMG.

«Вы справедливо отметили, что крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом», — сообщил Сазанов.

По его словам, на площадке ОЭСР идут дискуссии о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. «Мы будем изучать мировой опыт. Например, в Англии первый полноценный год применения «цифрового» налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России. Пока окончательного решения на этот счет нет», — указал Сазанов.



Следующее решение о расширении применения налога на дополнительный доход возможно не ранее 2024 года, заявил также Сазанов. «Нет, не планируется. Я думаю, что следующее решение о расширении НДД возможно не раньше 2024 года», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли такое расширение в 2021-м.

Кроме того, по словам замминистра, не планируется возвращать адресные льготы, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых. «Возвращать адресные льготы мы не планируем, в том числе льготы по НДПИ. Готовы обсуждать перевод отдельных месторождений на режим НДД с 2024 года, когда, надеюсь, уже закончится действие сделки ОПЕК+, не будет ограничений по добыче и можно будет по максимуму использовать ресурсный потенциал России. Тогда мы будем готовы вернуться к дискуссии, но в рамках режима НДД», — отметил Сазанов.

С осени 2020 года Минфин ужесточил некоторые параметры НДД, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%). Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021—2023 годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.

По прогнозу Минфина, предложенные министерством поправки в законодательство позволят за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 млрд рублей.

По оценке Минэнерго, НДД является эффективным механизмом, благодаря ему в отрасль уже удалось привлечь около 100 млрд рублей инвестиций.

Замглавы Минфина отметил, что ставки по ряду налогов могут снизиться при появлении дополнительных доходов бюджета после преодоления последствий пандемии.

«Если после преодоления последствий пандемии появятся дополнительные доходы бюджета и будет потенциал для снижения налоговой нагрузки, конечно, можно будет рассмотреть вопрос направления этих ресурсов обратно в экономику, в том числе через налоговое стимулирование», — отметил Сазанов, отвечая на вопрос о понижении ставок по ряду налогов.



Компаниям, которые добросовестно платят налоги, увеличения фискального бремени в перспективе ожидать не стоит, заявил замминистра.

«Мы исходим из того, что налогообложение должно быть справедливым. Если в России зарабатывается прибыль от активной деятельности, то она должна облагаться налогами в России. Поэтому компаниям, которые честно исполняют свои обязанности — платят установленные ставки налога на прибыль, не используют агрессивные схемы налоговой оптимизации, — бояться нечего. И я уверен, что добросовестным налогоплательщикам увеличения фискального бремени ждать определенно не стоит», — подчеркнул Сазанов.

