Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 1 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 7 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,95 рубля (плюс 6 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 15 копеек — до 89,67 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра ожидается некоторое укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, высокие цены на нефть продолжат оказывать поддержку национальной валюте. Пара доллар/рубль закрепится в нижней половине диапазона 73—75 рублей. В дальнейшем ожидаются попытки продолжения роста в рубле, обозначенный коридор останется актуальным для доллара в ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«Очень волатильно в последние дни проходят торги рублем. Вроде бы и санкционные риски сняты, и дорогущую нефть нужно отыграть ростом, но на рынке постоянно появляются крупные покупатели валюты. Сегодня рубль на открытии торгов вновь подрастет. Но впереди у пары доллар/рубль сильная поддержка 73, для пробития которой нужны веские основания», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.