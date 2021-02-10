Индекс кредитного здоровья российских заемщиков, представляемый Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) и компанией FICO, в IV квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом не изменился, составив 97 пунктов. Об этом говорится в сообщении бюро. Доля заемщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга, немного выросла — на 0,24 п. п. — с 12,43% (в III квартале 2020 года) до 12,67%.

В большинстве федеральных округов страны было зафиксировано «ухудшение» кредитного здоровья. В Северо-Западном ФО индекс за квартал снизился сразу на 2 пункта. В Центральном, Дальневосточном, Уральском и Южном ФО значение показателя сократилось на 1 пункт. Тремя федеральными округами, в которых данный показатель не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, оказались Приволжский, Северо-Кавказский и Сибирский ФО.

В трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя: Центральный ФО — 101 пункт, Приволжский ФО — 99 пунктов и Северо-Западный ФО — 98 пунктов. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня: Дальневосточный (95 п.), Уральский (95 п.), Южный (95 п.), Сибирский (92 п.) и Северо-Кавказский (89 п.).