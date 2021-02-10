Федеральная налоговая служба (ФНС) может с марта 2021 года начать автоматически предоставлять имущественные и инвестиционные вычеты гражданам, если будет принят соответствующий закон, сообщил глава ведомства Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации.

«Как я понимаю, в третьем чтении рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов, если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то с марта мы готовы (уже полностью оттестировали систему) приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов», — отметил Егоров.

ФНС также планирует ускорить процедуру получения статуса ИП до нескольких минут, как при регистрации в качестве самозанятого.