Реализация проекта по электронному документообороту поможет российской экономике прибавить 1,34% ВВП, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации. По его словам, необходима электронная инфраструктура, где комфортно взаимодействовать смогут не только налогоплательщики и государство, как это было до сих пор, но и компании друг с другом.

«Мы отдали нашу модель, которая одобрена правительством, в РАНХиГС. И они посчитали, что это сократит издержки бизнесу на такой объем, что мы сможем прибавить к ВВП 1,34%. За счет того, что это отсутствие хранения, а у нас миллионы квадратных метров тратятся на хранение бумажных носителей, это отсутствие затрат на ксероксы, точность данных, вбивание данных, передачи этих бумажных носителей – все это сократится», — сказал он.

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Егоров уточнил, что такая схема позволит не только упростить для государства запросы информации у бизнеса, но и создаст основу для передачи ФНС всех налоговых расчетов компаний. «Государству не нужно будет каждый раз обращаться к компаниям за тем или иным документом – эти данные будут у профессиональных владельцев. И в дальнейшем наша итоговая цель как налоговой службы, если мы видим все данные входящие и исходящие из компании, – забрать на себя уже окончательно все расчеты по налогам», — заключил он.