Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части расширения доступа российских экспортеров к продуктам экспортного страхования. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Как отметил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, предусматривается дополнение уже разрешенных валютных операций между резидентами операциями по уплате резидентами страховщикам-резидентам, за исключением страховщиков-резидентов из перечня, формируемого Центральным банком РФ, страховых премий по договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам, заключенным между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также операциями по выплате резидентам страховщиками-резидентами страховых возмещений по указанным договорам.

Госдума приняла закон о смягчении требований валютного контроля для экспортеров Документ позволит снизить административную нагрузку на российских экспортеров и расширить им доступ к продуктам экспортного страхования.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял, что закон предусматривает возможность страхования рисков неисполнения обязательств по контрактам не только Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, как это действует сейчас, но и лицензированными российскими страховыми организациями.



«При этом федеральным законом устанавливаются основания для включения Центральным банком РФ в указанный перечень страховых организаций — резидентов, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентом обязательств по заключенному резидентом с таким нерезидентом внешнеторговому договору, а также основания для последующего исключения страховых организаций — резидентов из него», — уточняют в Совфеде.