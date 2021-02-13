В приложении «СберБанк Онлайн» появилась возможность обменивать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) «Сбер Управление активами», говорится в релизе СберБанка.

«Для этого нужно в разделе «Инвестиции и пенсии» выбрать приобретенный ПИФ, паи которого хотите обменять на другие, нажать на кнопку «Обменять» в карточке продукта и следовать инструкциям. Обмен паев обычно производится в течение трех рабочих дней. В частности, это связано с тем, что стоимость пая рассчитывается в конце рабочего дня после завершения торгов на российской и иностранных биржах. После этого производится конвертация паев и их зачисление на счет клиента», — сказано в сообщении.

Ранее пользователям приложения «СберБанк Онлайн» стала доступна возможность приобрести и погасить паи 18 открытых ПИФов, открыть индивидуальный инвестиционный счет с готовой стратегией, а также вложиться в стратегии доверительного управления от «Сбер Управление активами».