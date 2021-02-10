Президент России Владимир Путин потребовал от Кабинета министров и региональных властей внимательно изучить положение дел с зарплатами бюджетников.

«Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат у бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны», — поручил глава государства на совещании с членами Кабинета министров в среду в режиме видеоконференции.

Путин потребовал устранить проблемы с зарплатами бюджетников, указав, что выплаты должны быть прозрачными и справедливыми. «Нужно подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы (с зарплатами бюджетников)», — сказал глава государства.

Он признал, что «без проблем не бывает». При этом президент подчеркнул, что возникающие трудности необходимо «постоянно анализировать». «Ключевое требование здесь — оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой», — уверен президент.

Путин также потребовал, чтобы ни один рубль, выделенный на модернизацию первичного звена здравоохранения, не ушел на другие цели.