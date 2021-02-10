Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Тюменской области заявление о взыскании убытков с лиц, контролировавших Сибирский Банк Реконструкции и Развития, в общем размере 2,15 млрд рублей. Об иске, поданном 8 февраля 2021 года, сообщается в среду, 10 февраля, на сайте АСВ, которое ведет процедуру конкурсного производства в банке.

Как уточняется, заявление подано в отношении Романюты Г. М., Бранденбург И. Р., Суратова С. Е., Калюжной О. А., Вопилова И. В. Напомним, Григорий Романюта был председателем правления СБРР и владел долей в банке; Станислав Суратов, Ольга Калюжная, главный бухгалтер Игорь Вопилов входили в правление.

В ходе конкурсного производства агентство установило, что «контролировавшими банк лицами осуществлялись действия по выдаче банком безнадежных кредитов юридическим лицам, покупке безнадежных облигаций и приобретению недвижимого имущества по договору купли-продажи по завышенной стоимости». По данным АСВ, топ-менеджеры СБРР также «совершали действия по замещению ликвидной ссудной задолженности на недвижимое имущество по завышенной стоимости по соглашениям об отступном» и «осуществляли ненадлежащую организацию системы управления банком». Указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения данных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков.

Лицензия у СБРР была отозвана 6 февраля 2018 года. Согласно сообщению регулятора, резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также в связи с пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств. «В деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — отмечалось в сообщении ЦБ.

В марте 2019-го банк был признан банкротом.



В конце 2018 года сообщалось об объявлении Романюты в международный розыск по уголовному делу о хищении средств кредитной организации.