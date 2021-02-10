Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Углеметбанка на уровне «ruBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен адекватным уровнем достаточности капитала при умеренной способности к его генерации, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, слабыми рыночными позициями и консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, активы банка сформированы преимущественно вложениями в ценные бумаги (40% валовых активов) и кредитным портфелем (31% валовых активов на 1 января 2021 года), на денежные средства и их эквиваленты приходится 22% активов. Качество ссудного портфеля юрлиц и ИП оценивается как удовлетворительное (доля просроченной задолженности менее 3%; доля ссуд III—V категорий качества — 7% в объеме корпоративных ссуд на 1 января 2021-го).

Розничный портфель банка представлен преимущественно необеспеченными потребительскими ссудами при адекватном для данного сегмента уровне просроченной задолженности (около 10% на 1 января 2021 года) и доле ссуд III—V категорий качества (58% на 1 января 2021-го). Диверсификация пассивов по источникам их формирования оценивается как приемлемая — на средства физлиц и ИП приходится 52% пассивов, или 62% привлеченных средств на 1 января 2021 года.