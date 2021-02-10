Банк России расширяет публикацию статистики по выпущенным долговым ценным бумагам. Новые данные предоставляют пользователям дополнительную возможность анализа формирования купонного дохода по выпущенным на внутреннем рынке долговым ценным бумагам, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России для улучшения информационного обеспечения пользователей начинает публиковать информацию о выпущенных долговых ценных бумагах в разрезе типа купонных ставок и вида базового показателя для долговых ценных бумаг с переменным купоном», — говорится в сообщении.

Статистические данные о выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумагах по типу купонных ставок и по виду базового показателя будут обновляться ежемесячно в сроки, установленные в календаре публикации официальной статистической информации.

