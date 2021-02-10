Фора-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру оформить дебетовые карты «Все включено Мир промо», карту «Все включено Platinum промо» и «Все включено Gold промо» на специальных условиях. Чтобы получить карты на специальных условиях, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод для каждой из карт.

Только при оформлении карт через Банки.ру с 10 февраля по 15 марта 2021 года обслуживание будет бесплатным на весь срок действия карты (при активации до 5 апреля 2021 года).



«Все включено Мир промо»



При подаче заявки в банке на оформление карты «Все включено Мир промо» бесплатным будет только первый год обслуживания, со второго года комиссия составляет 790 рублей. При выборе ежемесячной платы — 99 рублей в месяц (для бесплатного обслуживания нужно поддерживать среднемесячный остаток от 30 тыс. рублей или совершать покупки на сумму от 15 тыс. рублей в месяц).

Владельцы карты получают кешбэк: 1,1% от суммы любых покупок, 5% за покупки в категориях «Подарки и аксессуары» (до 28 февраля 2021 года) и 2% в категории «АЗС».

На остаток от 60 001 до 1 млн рублей начисляются проценты по ставке 1,25% годовых (ключевая ставка ЦБ минус 3 процентных пункта).

Для владельцев карты предусмотрены скидки и специальные предложения от партнеров банка по программе «Фора-бонус», а также возможность бесконтактной оплаты покупок и получение бесплатной дополнительной карты.

Фора-Банк входит в топ-100 банков России по размеру активов и является участником системы страхования вкладов. Денежные средства на счете карты, как и на вкладах, застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.

«Карта национальной платежной системы «Мир» с начислением процентов на остаток, бесплатным обслуживанием и кешбэком», — комментирует эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.

«Все включено Platinum промо»



При подаче заявки в банке на оформление карты «Все включено Platinum промо» стоимость обслуживания составит 2 099 рублей в год. При выборе ежемесячной платы — 199 рублей в месяц (для бесплатного обслуживания нужно поддерживать среднемесячный остаток от 60 тыс. рублей или совершать покупки на сумму от 30 тыс. рублей в месяц).

Владельцы карты получают кешбэк: 1,2% от суммы любых покупок, 7% за покупки в категориях «Подарки и аксессуары» (до 28 февраля 2021 года) и 2% в категории «АЗС».

На остаток от 60 001 до 1 млн рублей начисляются проценты по ставке 1,25% годовых (ключевая ставка ЦБ минус 3 процентных пункта).

Для владельцев карты предусмотрены скидки и специальные предложения от партнеров банка по программе «Фора-бонус», а также возможность бесконтактной оплаты покупок и получение карты Priority Pass стоимостью 2 500 рублей.

«Карта международной платежной системы Visa Platinum с начислением процентов на остаток, бесплатным обслуживанием и кешбэком», — комментирует эксперт.



«Все включено Gold промо»



При подаче заявки в банке на оформление карты «Все включено Gold промо» бесплатным будет только первый год обслуживания, со второго года комиссия составляет 790 рублей. При выборе ежемесячной платы — 99 рублей в месяц (для бесплатного обслуживания нужно поддерживать среднемесячный остаток от 30 тыс. рублей или совершать покупки на сумму от 15 тыс. рублей в месяц).

Владельцы карты получают кешбэк: 1,1% от суммы любых покупок, 5% за покупки в категориях «Подарки и аксессуары» (до 28 февраля 2021-го) и 2% в категории «АЗС».

На остаток от 60 001 до 1 млн рублей начисляются проценты по ставке 1,25% годовых (ключевая ставка ЦБ минус 3 процентных пункта).

Для владельцев карты предусмотрены скидки и специальные предложения от партнеров банка по программе «Фора-бонус», а также возможность бесконтактной оплаты покупок и получение бесплатной дополнительной карты.

«Карта международной платежной системы Visa Gold с начислением процентов на остаток, бесплатным обслуживанием и кешбэком», — резюмирует эксперт.