Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,8675 рубля. С начала торговой сессии было проведено 54,4 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,615—74,02 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,63 рубля, увеличившись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,1 тыс. сделок на 258,3 млн евро по курсам от 89,335 до 89,7425 рубля за евро.

Доллар США продолжает понемногу отступать в паре с рублем, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар вечером в среду торгуется по 73,83 рубля и способен отойти к 73,5 рубля. Где-то здесь затаилась толпа желающих купить доллар дешевле, но ей потребуется сигнал. Евро стоит 89,55 рубля и пока оставляет за собой рамки колебаний в пределах 89—91 рубля», — комментирует эксперт.