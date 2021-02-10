Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трейдера, изобличенного в манипулировании рынком ценных бумаг, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя города Челябинска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185.3 УК РФ (манипулирование рынком)», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, в период с января 2015 года по июль 2017-го он, являясь профессиональным трейдером, в нарушение требований федерального законодательства о противодействии манипулированию финансовым рынком, неправомерно используя пароли доступа третьих лиц к специализированному программному комплексу для организации участия в биржевых торгах, совершил серию взаимосвязанных сделок купли-продажи акций пяти коммерческих организаций — эмитентов ценных бумаг.

В результате этих операций обвиняемым незаконно извлечен доход в сумме свыше 139 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.