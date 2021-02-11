К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов, девелоперы уже пересматривают прайс-листы, пишут «Известия» , ссылаясь на участников строительной отрасли. Увеличение утилизационного сбора негативно повлияет на инвестиции в отрасль переработки металлолома, а также на себестоимость лома и металлопродукции, сказано в письме ассоциации в Минпромторг — такое постановление намерено утвердить правительство. Сборы на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику — в два — четыре раза, отметил директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Ломовики предлагают не повышать размер сборов на технику для переработки металла.

Подорожание техники отразится на стоимости изготавливаемой с ее помощью металлопродукции, что будет влиять на себестоимость строительства и, как следствие, на цены на жилье, сказал Ковшевный.

За год стройматериалы, в частности арматура, уже прибавили в цене до 50%. Доля строительных материалов в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30—40% в зависимости от класса проекта, рассказал управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Дальнейшее увеличение стоимости стройматериалов может спровоцировать подорожание первичного жилья еще на 5—7% к концу первого полугодия 2021 года, отметил директор департамента девелопмента ГК «А101» Павел Турков. По итогам января цены на новостройки уже подскочили на 3%, возможно повторение ценовой динамики прошлого года, сказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

С момента ввода утильсбора на спецтехнику в 2016-м коэффициенты его размера не индексировались, отметили в Минпромторге. Рост утильсбора предполагается только для техники, производство которой полностью освоено российскими производителями, у которых есть производственные мощности для удовлетворения внутреннего спроса. «Предлагаемые изменения... не повлекут за собой роста цен на российскую продукцию, поскольку рынок специализированной техники отличается высокой степенью конкуренции (только российских предприятий насчитывается порядка 200), а загрузка отечественных предприятий составляет в настоящее время порядка 50%», — говорится в ответе министерства.

Цены на новостройки продолжат расти, считает заместитель директора компании «Ардисстройкомплект», член экспертного совета СРО Уральского объединения строителей Дмитрий Лопаткин. Сроки строительства увеличиваются из-за дефицита рабочих, также дорожает обслуживание строительства. К концу года стоимость первичного жилья может вырасти до 15%, полагает он. По мнению Колочинского, в 2021 году спрос на новостройки останется высоким, по крайней мере пока действует программа льготной ипотеки, но на фоне высокого спроса сокращается объем предложения.