Для российских экспортеров из сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) разрабатывают дополнительные финансовые стимулы, пишут «Известия» . Этим занимаются Российский экспортный центр (РЭЦ), Корпорация МСП и банки, сообщил глава центра Вероника Никишина. В частности, таким организациям могут позволить обеспечивать кредиты госгарантиями, выданными под поручительство РЭЦ по зарубежным контрактам бизнеса.

Инициатива по поддержке кредитования малых компаний-экспортеров с помощью гарантий под обеспечение контрактами принадлежит «Опоре России», рассказал ее глава Александр Калинин. Нововведение должно быть направлено на «надежных» поставщиков, которые заключают контракты с помощью РЭЦ и страхуют риск неплатежа у Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Если оно будет реализовано, то снимет проблему залога, которая сегодня сильно препятствует выдаче займов МСБ, пояснил Калинин. В такой конструкции страховка ЭКСАР предоставляет защиту от рисков, связанных с экспортом, а гарантии — от рисков по кредитам малому бизнесу, что должно придать новый импульс развитию финансирования МСБ, заявила Никишина.

В Корпорации МСП сообщили, что поддерживают создание подобных «коробочных» решений для экспортеров. Уже разработаны проекты гарантийных продуктов, которые предусматривают поддержку выполнения контрактов малыми фирмами на поставку несырьевой неэнергетической продукции, а также инвестиций в экспортно ориентированные производства. В Минэкономразвития заявили, что совместно с РЭЦ регулярно обсуждают способы поддержки субъектов МСБ из числа экспортеров.

Предприниматели пожаловались на неоказанную господдержку В ФНС заявили, что ошибки в реестре могут быть исправлены организацией, которая передала сведения об оказанной поддержке.

По словам представителей кредитных организаций, дополнительная поддержка поставщиков из малого бизнеса очень востребована из-за того, что существующие программы сложны для небольших фирм. Трудности вызывает, например, необходимость разрабатывать специальные корпоративные программы, проходить отбор, принимать на себя обязательства по поддержанию объема экспорта. Эффективность внедрения «коробочного» решения будет зависеть от параметров продуктов, включенных в «сборку», — в первую очередь от размера вознаграждения Корпорации МСП за гарантию, величины страховой премии, а также сроков оформления гарантии и страхового покрытия. Также стоимостные условия экспортного займа зависят от нескольких факторов, среди которых сумма и срок кредитования, обеспечение, история потенциального заемщика.

Как отметили эксперты, наличие гарантии Корпорации МСП улучшит условия заимствования, что позволит снизить ставку на 1—2 процентных пункта, так как выручка будет застрахована и банки не будут опасаться больших рисков. Позитивно запуск программы отразится и на физических объемах несырьевого экспорта — она будет иметь эффект прежде всего для экспортеров, которые уже имеют планы по выходу на зарубежные рынки и обладают клиентской базой там. В основном это бизнесы, работающие в высокотехнологических направлениях, таких как IТ и телекоммуникации, считают эксперты.