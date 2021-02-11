Телефонные мошенники в России придумали новую легенду для обмана — на этот раз ипотечных заемщиков, выяснили в РИА Новости. Выводы подтвердили в кредитных организациях.

Журналист сообщил, что аферисты, зная дату ипотечного платежа и его размер, пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные им счета.

В частности, корреспондент столкнулся с частыми звонками неизвестных, которые от имени одного из крупнейших банков сообщали ему, что «завтра платеж по ипотеке», и спрашивали, как он собирается платить: через приложение или банкомат. Звонившим точно известны банк, в котором у клиента ипотека, дата платежа и его размер. После ответа журналиста, что он будет платить в отделении банка, неизвестные оставили его в покое.

Агентство задало кредитным организациям вопросы: являются ли подобные звонки мошенническими, а также знают ли они полное содержание ипотечной легенды и ее развязку. В Газпромбанке заявили, что отслеживают любое появление «чувствительной информации о клиентах банка» в открытых источниках, в том числе на интернет-форумах и в профильных телеграм-каналах, популярных у мошенников. В процессе такого мониторинга банк нередко сталкивается с подробными описаниями схем мошенничества.

«Касательно «легенды» по ипотечным платежам. Ее цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий, в том числе сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки», — отметил замначальника департамента защиты информации Алексей Плешков.

В Московском Кредитном Банке с такой схемой не сталкивались, но полагают, что следующим действием мошенников, скорее всего, будет сообщение о том, что реквизиты банка изменились, а заемщику надо платить по другим реквизитам. В противном случае его ждет штраф.

«Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги», — пояснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.



В итоге средства попадают на счета мошенников, заключил собеседник агентства.