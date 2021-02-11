Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления, предусматривающего оптимизацию порядка включения продуктов в реестр российского программного обеспечения. Изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям, говорится в сообщении ведомства.

Проект документа вводит требования к локализации производителей программного обеспечения. Технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории РФ. При этом продукт должен свободно продаваться на всей территории страны. Исключением является программное обеспечение, разработанное для внутреннего использования органами власти, государственными и коммерческими компаниями.

Документ закрепляет за правообладателем ответственность за реализацию прав на программное обеспечение, в том числе обязывает обеспечивать техническую поддержку и гарантийное обслуживание. Компания, подающая заявку, должна располагать техническими возможностями и необходимой квалификацией сотрудников.

Существенные изменения коснулись и процедуры рассмотрения документов на включение продуктов в реестр. Проектом предусмотрено привлечение к обработке заявок специализированных экспертных организаций.

«С конца 2020 года резко вырос поток заявок желающих попасть в реестр отечественного ПО. Минцифры явно улучшило администрирование этого процесса и поставило экспертизу на поток. Логичным продолжением стали предложенные Минцифры поправки в постановление правительства. Я бы выделил в этих поправках прежде всего сокращение сроков экспертизы (в том числе за счет привлечения экспертных организаций); более четкую формализацию требований; исключения для ПО, разработанного госкомпаниями для внутреннего использования; обязательства разработчиков по поддержке своего продукта. Определенное ужесточение требований мне кажется несколько избыточным, но оно было ожидаемым с учетом международной политики», — указал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

«Очень важно, что в проекте изменений сохранилось требование к правообладателям российского ПО иметь контролирующих российских бенефициаров. Это станет препятствием к попаданию в реестр ПО российских «дочек» иностранных вендоров. Добавлены и важные требования к включению в реестр — технические средства хранения исходного текста и объектного кода программ и компиляции исходного текста в код должны находиться на территории России. Таким образом, теперь средства активации, выпуска, распространения, управления лицензионными ключами ПО на территории РФ должны будут управляться российскими организациями либо гражданами России. Мы продолжаем вести диалог с министерством относительно других необходимых доработок», — отметил генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.



Между тем в материале газеты «Ведомости» на эту тему говорится, что в реестр отечественного ПО хотят допустить условно переработанные зарубежные программы. Как следует из проекта поправок к постановлению правительства об импортозамещении в сфере программного обеспечения, подтверждать «существенную доработку» свободно распространяемого программного продукта с открытым кодом российским разработчикам не потребуется, пишет издание со ссылкой на имеющийся документ. Обязательное требование доказывать оригинальность продукта предлагали добавить участники рынка, оно обсуждалось на экспертном совете по вопросам ПО осенью прошлого года, однако исчезло из финальной версии документа, рассказали представители трех крупных разработчиков. Это означает, что компании, использующие элементы или копии иностранного свободного ПО, также могут претендовать на включение в реестр отечественных программ и участвовать в госзакупках, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями».