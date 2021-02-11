Фондовые торги в РФ открылись в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,25% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 408,11 пункта. Индекс РТС вырос на 0,44% — до отметки 1 454,75.

По состоянию на 10:28 индекс Мосбиржи терял 0,25%; индекс РТС находился на уровне предыдущего закрытия, но до этого тоже уже уходил в «красную зону». К 10:30 индексы снова были в плюсе — на 0,03% и 0,31% соответственно, но минутой позже индекс Мосбиржи снова ушел в небольшой минус.



«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть коррекционно снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились», — описывает обстановку к началу торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед началом сессии она указала на возможность нисходящей коррекции на российском рынке в этой связи. «Коррекционный настрой, в том числе на нефтяных площадках, однако, пока сдержанный, а в течение дня на рынки поступит ряд новых драйверов, которые могут изменить обстановку», — добавляет эксперт. При этом она считает, что «способность рынка РФ развить краткосрочный восходящий тренд оказалась под вопросом».