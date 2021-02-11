Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара снизился на 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 7 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,79 рубля (минус 16 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 89,5 рубля (минус 10 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. По его словам, динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра умеренно укрепляются, поддержит рубль. Ожидается продолжение консолидации пары доллар/рубль чуть ниже 74 рублей. В дальнейшем, в случае сохранения коррекционных настроений в ценах на нефть, американская валюта попытается подняться выше данной отметки. На горизонте ближайших сессий возможно удержание долларом позиций в диапазоне 73—74 рублей.

«Мы пока не видим поводов для сильного обесценивания российской валюты. При этом стоит отметить, что отметка 74,5 не является сильной преградой, первое основное сопротивление по паре доллар/рубль расположено выше, в районе 78. Снижение нефти может спровоцировать начало движения к этой отметке. О тестировании мощной поддержки 73 пока не идет даже речи», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.