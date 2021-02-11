Тема введения минимального базового дохода не актуальна для России. Об этом в четверг заявил журналистам первый замглавы фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Мы не поддерживаем идею минимального базового дохода. Минимальный базовый доход существует в нескольких странах, и, еще раз хочу сказать, он не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек. Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна», — сказал Исаев.

Парламентарий подчеркнул, что председатель партии Дмитрий Медведев «всегда говорил не о базовом доходе, а о гарантированном минимальном доходе». «Гарантированный минимальный доход — это величина, ниже которой человек не может получать в месяц с учетом всех источников доходов, которые у него существуют. Если он получает меньше, ему устанавливается доплата. Это и будет адресной социальной помощью», — пояснил депутат.



Как напоминает ТАСС, в сентябре прошлого года Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости, которая в том числе проанализирует возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан. По его словам, под ним имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности и социально-экономического положения.