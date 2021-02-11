«Россети» выявили случаи рассылок от мошенников с предложениями от имени группы об участии в закупках.

«С декабря участились случаи email-рассылок якобы от имени ПАО «Россети» или дочерних компаний группы с предложениями об участии в закупках», — говорится в сообщении группы.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками «Россетей», сообщают, что от участников требуются дополнительные документы. Например, «свидетельство о внесении в национальный реестр поставщиков» или «сертификат соответствия участника закупки». Для их оформления предлагается перечислить 50 тыс. рублей, уточнили в группе.

ВТБ выявил новую мошенническую схему Злоумышленники, представляясь сотрудниками подразделения закупок банка, направляют на почту потенциальным контрагентам приглашения принять участие в закрытом конкурсе на поставку производимой ими продукции.

Там напоминают, что закупочные процедуры проходят по действующему законодательству и единому стандарту закупок, который размещен на сайте компании. «Россети» не ведут никаких коммерческих реестров поставщиков, а сотрудники группы компаний используют в деловых коммуникациях только корпоративную электронную почту в доменах, соответствующих официальным сайтам, а также указанные на них номера телефонов.

«Информация о всех планируемых и организуемых закупках публикуется в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на корпоративных сайтах компаний группы «Россети», а также на электронных торговых площадках ЕЭТП, РАД и «РТС-Тендер», — говорится в сообщении.