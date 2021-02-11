Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки — до 96,4 млн баррелей в сутки, говорится в февральском отчете МЭА. Эта оценка почти на 200 тыс. баррелей в сутки ниже январской. Понижение прогноза объясняется слабыми ожиданиями от I квартала, в течение которого, по данным агентства, спрос упадет еще на 1 млн баррелей в сутки к уровню IV квартала 2020 года.

«Ребалансировка рынка нефти в начале 2021 года остается уязвимой на фоне все еще сильных ограничений во многих странах мира, связанных с коронавирусом и медленным процессом вакцинирования в Европе», — поясняют в МЭА.

Эксперты агентства ожидают восстановления спроса со второго полугодия 2021-го. Прогнозы показывают, что спрос на нефть будет восстанавливаться более быстрыми темпами, а запасы сокращаться, что дает возможность странам ОПЕК+ начать сворачивание ограничений, даже если производители, не входящие в альянс, будут наращивать предложение более быстрыми темпами, считают в МЭА.

Добыча нефти в США в течение 2021 года составит в среднем 11,2 млн баррелей в сутки после падения на 0,94 млн баррелей в сутки в 2020-м. Американские производители сохранят добычу стабильной, несмотря на рост цен на нефть из-за строгой финансовой дисциплины. Буровая активность в странах, не входящих в ОПЕК+, растет в последние месяцы на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры, в том числе в Пермском бассейне — центре сланцевой добычи в США, отмечают эксперты. По их словам, операторы планируют придерживаться в этом году жесткой финансовой дисциплины, сосредоточившись на возврате инвестиций. В 2021 году добыча нефти в США должна остаться стабильной — на уровне 11,2 млн баррелей в сутки, ожидают в МЭА. Всего добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, в 2021 году восстановится на 830 тыс. баррелей в сутки против падения на 1,3 млн баррелей в сутки в 2020-м.

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снижаются пятый месяц подряд, однако, по данным на декабрь 2020 года, все еще превышают средний за пять лет уровень на 138 млн баррелей. Так, если за III квартал прошлого года запасы упали на 1,56 млн баррелей в сутки, то в IV квартале темпы сокращения ускорились до 2,24 млн баррелей в сутки, отметили в МЭА. В декабре 2020 года показатель снижался на 1,44 млн баррелей в сутки, всего на 44,6 млн баррелей — до 3,063 млрд. Более быстрыми темпами снижались запасы нефтепродуктов.