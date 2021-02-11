По итогам 2020 года общие сборы страховой компании «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») составили 21 млрд рублей. Показатель чистой прибыли компании по итогам 2020 года вырос в два раза по сравнению с 2019-м и превысил 1,2 млрд рублей.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 2020 год, «Капитал Life» подтвердила свое лидерство на рынке накопительного страхования жизни (НСЖ) как по количеству действующих договоров, так и по выплатам. В «Капитал Life» обслуживается более 615 тыс. клиентов по НСЖ – это 41% от всего рынка накопительного страхования в стране. Сборы компании по накопительному страхованию жизни в 2020 году выросли на 7% и составили 11 млрд рублей. Выплаты превысили 4,9 млрд рублей. Доля НСЖ в портфеле «Капитал Life» по итогам года составила 52%.

Общие выплаты компании по различным программам страхования жизни и здоровья по итогам 2020 года выросли на 40% и составили 39 млрд рублей по 149 тыс. договоров в 80 регионах России.

Крупнейшая выплата компании по договорам страхования жизни в 2020 году превысила 160 млн рублей и была осуществлена клиенту в Самарской области. Максимальная рисковая выплата «Капитал Life» составила 11,5 млн рублей и была перечислена родственникам застрахованного лица в Москве.

Выплаты компании по рискам, связанным с коронавирусом, в 2020 году превысили 50 млн рублей.

По состоянию на конец минувшего года агентская сеть «Капитал Life» является самой большой на рынке страхования жизни и насчитывает более 7 тыс. человек. По данным Банка России за девять месяцев 2020 года, агентская сеть «Капитал Life» превышает общую численность агентского корпуса топ-5 страховщиков жизни вместе взятых.

По результатам 2020 года агенты «Капитал Life» обеспечили более 80% всех сборов компании. Основные сборы агентского канала «Капитал Life» составляют программы классического накопительного страхования жизни с рассроченным платежом, доля сборов по полисам с рассрочкой платежа в 2020 году превысила 94%.

«Благодаря слаженной работе команды «Капитал Life» в течение всего непростого 2020 года мы с успехом организовали бесперебойное обслуживание миллионов наших клиентов по всей стране, поддержав позитивную динамику сборов по всем ключевым направлениям, — отметил генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — Для нас как для крупнейшей агентской компании на рынке страхования жизни в России НСЖ остается приоритетным видом, так как именно накопительные программы страхования жизни обладают максимальной клиентской ценностью и позволяют формировать подушку финансовой безопасности за счет накоплений, в том числе и в период пандемии, включая покрытие рисков по жизни и здоровью, связанных и с коронавирусом. Мы видим все большую востребованность таких программ у широкой клиентской аудитории по всей стране и будем продолжать повышать их функциональность с помощью новых опций и расширений».