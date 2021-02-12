Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» продолжают охоту за инвестиционными идеями. На этот раз в центре внимания — нефтегазовый сектор, о потенциале которого рассказывает начальник управления анализа рынков «Открытия Брокер» Антон Затолокин. Также в подкасте появилась новая рубрика — мы вспоминаем самые известные финансовые «пузыри». Начинаем с истории «Компании Южных морей», на акциях которой Исаак Ньютон потерял целое состояние.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Первый сезон инвестшоу стартовал 16 октября и завершился 25 декабря 2020 года.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

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