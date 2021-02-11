По итогам 2020 года премии по страхованию жизни превысили 450 млрд рублей, показав годовой прирост на 4,1%. Суммарные выплаты увеличились за год в 1,5 раза до 211 млрд рублей. Это следует из данных, полученных Всероссийским союзом страховщиков от 23 страховщиков жизни и озвученные в четверг на пресс-конференции в онлайн-формате.

«По итогам 2020 года страхование жизни выросло, хотя и в определенном смысле это связано с ростом цен, — комментирует президент ВСС Игорь Юргенс. — Такой результат хорош с точки зрения поддержания отрасли, но не является показателем того, что в России страхование жизни растет».

Прежний драйвер рынка — инвестиционное страхование жизни по итогам 2020 года показало небольшое снижение: сборы составили 188,3 млрд рублей, что на 4,4% меньше, чем годом ранее (196,9 млрд). При этом накопительное страхование жизни выросло в 2020 году по сравнению с 2019-м сразу на 24,3% — со 109,5 млрд до 136,1 млрд рублей, став новым драйвером рынка страхования жизни.

Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков выросли в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 3,5%, до 97,9 млрд рублей. При этом сборы по страхованию заемщиков от несчастных случаев, напротив, снизились на 15,4% — с 5,3 млрд до 4,9 млрд. Премии по медицинскому страхованию выросли на 12,4% — с 11,4 млрд до 12,8 млрд рублей.

По словам вице-президента ВСС Виктора Дубровина, результаты 2020 года показывают две тенденции. «Первая — что на протяжении последних трех лет рынок не меняется с точки зрения объемов сборов и точно требуются новые драйверы для его развития и расширения, так как говорить о насыщении и достижении целевых показателей еще рано. И вторая — что, несмотря на ряд экономических проблем и пандемию, рынок демонстрирует стабильность и хорошее качество. Исходя из этого можно определить задачи и цели на текущий год — это выработка новых направлений для развития и роста», — отметил он.

К негативным тенденциям на рынке страхования жизни Игорь Юргенс относит рост регулятивного давления, начавшийся после острой фазы короновирусной пандемии. «С марта 2020 года и до окончания лета к нам не выходили на проверки. С нами советовались — что хорошо, а что плохо с точки зрения регулятивной нагрузки. У нас было совместное желание выжить, не потерять и продвинуться вперед, — говорит он. — К сожалению, сейчас приходится констатировать, что начиная с осени мы видим, что регулятивный пресс растет».

ЦБ установит требования к инвестиционным страховым продуктам Ранее Банк России рекомендовал страховщикам и их агентам ограничить продажи ряда страховых продуктов с инвестиционной составляющей из-за высоких инвестиционных рисков и сложности этих инструментов для граждан без специальных финансовых знаний.

По мнению главы ВСС, Банк России, стремясь защитить потребителей как слабую сторону, немного переусердствует. «С точки зрения повышения финансовой грамотности и знаний у клиентов все правильно, но, с моей личной точки зрения, наметился определенный перебор в регулировании, — сказал он. — Я не понимаю, зачем мы пошли на создание системы саморегулирования, ввели в страховании жизни стандарты, за исполнением которых жестко следим, а затем на них накручивается стандарт ЦБ, затем он усиливается и опять усиливается. Теперь в принципе нельзя продавать некоторые продукты, потому что потребитель — неквалифицированный инвестор».



Между тем страховщики, по его словам, выполняют важную для государства функцию, инвестируя значительные средства в гособлигации. «И если государству действительно нужны в экономике длинные деньги, то мы ожидаем от ЦБ как регулятора и Госдумы как законодателя большего внимания к страхованию жизни», — резюмировал он.