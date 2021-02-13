Эксперты компании IDF Eurasia (бренд Moneyman) проанализировали портрет розничного инвестора в 2020 году, который по договорам инвестиционного займа с физлицами вкладывает средства в сервисы альтернативного кредитования.

Как выяснилось, средний возраст инвестора — 45 лет. На возрастную группу до 30 лет приходится 8% инвесторов, 30—40 лет — 33%, 40—50 лет — 42%, старше 50 лет — оставшиеся 17%. При этом 74% инвесторов — мужчины.



«В географическом разрезе в 2019 году преобладали инвесторы из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга — суммарно на их долю приходилось порядка 75% от общего количества, в 2020 году их совокупная доля уменьшилась до 66%. Больше инвесторов стало из Уфы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и ряда других крупных городов», — сказано в исследовании.

Наиболее популярные виды деятельности среди инвесторов — финансы и IT, суммарно на так или иначе связанных с этими двумя отраслями приходится почти треть (30%) от общего числа инвесторов. Еще 12% работают в строительной сфере, по 10% — в фармацевтической индустрии и оптово-розничной торговле, 6% — в нефтегазовой отрасли, 5% — в сфере транспорта и перевозок, 4% — в энергетике. Деятельность оставшихся 23% относится к другим областям.

«Имеют собственный бизнес 18% инвесторов (в 2019 году — 15%), 77% трудятся по найму, оставшиеся 5% не относят себя ни к одной из этих двух категорий. Высшее образование есть у 93% инвесторов. Из них образование в сфере экономики и финансов имеют 42%, техническое — 33%, гуманитарное — 13%, юридическое — 8%. У оставшихся 4% образование иного профиля», — уточнили в IDF Eurasia.

Средняя сумма размещения у инвесторов-мужчин в среднем на 40% больше, чем у женщин. Также в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилась доля инвесторов, повторно размещающих средства, — с 88% до 91%. Средний срок, на который размещаются средства, сократился — в 2019 году он составлял 1,4 года, в 2020-м — 1,2 года.