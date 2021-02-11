Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка до уровня «ruАА» со «стабильным» прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA+» с «позитивным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Пересмотр кредитного рейтинга отражает повышение вероятности финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти вследствие включения Совкомбанка в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Кроме того, к пересмотру рейтинга привело значительное сокращение банком объема привлечений в рамках краткосрочного РЕПО до 30 дней, что обеспечило улучшение ликвидной позиции на фоне поддержания комфортного уровня прочих финансовых метрик. Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем качества управления и рентабельности бизнеса, комфортным запасом ликвидности, адекватными качеством активов и запасом капитала», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, адекватное качество активов отражает приемлемую долю проблемной задолженности в совокупном кредитном портфеле (согласно МСФО, доля stage 3 и POCI составила 3,2% на 1 октября 2020 года) при высоком уровне покрытия данных ссуд совокупными резервами (137%). Доля реструктуризаций в розничном портфеле, несмотря на ее рост из-за пандемии коронавируса, по-прежнему остается невысокой (2,2% на 1 октября 2020-го), при этом около 70% клиентов продолжают вносить регулярные платежи по реструктурированным кредитам, из которых половина обеспечена залогом авто или недвижимости.

За весь 2020 год банк нарастил на 61% объем привлеченных средств корпоративных клиентов, что привело к снижению концентрации ресурсной базы на средствах физлиц и ИП с 38% до 32% привлеченных средств.