Страховая компания «Ренессанс Здоровье» передаст страховой портфель группе «Ренессанс Страхование», следует из уведомления, опубликованного в четверг, 11 февраля, на сайте Банка России.



СК «Ренессанс Здоровье» уведомляет о своем намерении добровольно передать страховой портфель по страхованию от несчастных случаев и болезней и медицинскому страхованию.

Решение было принято 9 февраля 2021 года.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.