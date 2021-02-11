ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 млн баррелей в сутки до 5,8 млн, говорится в ежемесячном докладе организации.

Таким образом, в целом спрос на нефть на мировом рынке в 2021 году составит 96,05 млн баррелей в сутки, ожидает организация. Причиной для понижения стало более медленное, чем ожидалось ранее, восстановление транспортного сектора, прогноз по спросу в котором на первое полугодие 2021 года был пересмотрен. Также на это повлияли медленные темпы вакцинации.

Одновременно с этим ОПЕК незначительно повысила свою оценку по спросу на нефть в мире в 2020 году. По мнению организации, этот показатель снизился на 9,72 млн баррелей в сутки до 90,26 млн, тогда как ранее снижение оценивалось в 9,75 млн.