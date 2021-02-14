Промсвязьбанк (ПСБ) и международная платежная система Mastercard запустили цифровую банковскую карту для предпринимателей. Карта оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Новым клиентам ПСБ предоставляется 10% кешбэка на любые покупки, а держателям цифровой бизнес-карты доступны предложения программы «Mastercard Бизнес-бонус».

«Цифровая бизнес-карта обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в Интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций», — говорится в релизе.

Пользоваться цифровой картой ПСБ Mastercard можно на смартфонах на базе iOS и Android с функцией NFC. Для снятия наличных в банкоматах, не поддерживающих бесконтактную технологию, к ней может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов — такое решение впервые предложено Mastercard российским пользователям. Реквизиты при этом будут доступны в интернет- и мобильном банке, а также по СМС.