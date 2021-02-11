Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность, рассказали «Коммерсанту» три источника в федеральном правительстве. По их словам, в среду вечером он объявил о своем уходе сотрудникам фонда, не называя имя своего преемника. Официальных подтверждений отставки нет.

Как пояснил изданию источник в ПФР, информация об отставке Топилина связывается с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

«Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — отметил он. «Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительства», — категорично утверждает другой собеседник издания.

Между тем состояние самой идеи объединения фондов в правительстве в настоящее время неизвестно, в 2021 году информации об обсуждении ее в Белом доме не было.



Максим Топилин родился 19 апреля 1967 года в Москве. В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, по специальности экономист. В 1994—2001 годах работал в аппарате правительства РФ. Занимал должности специалиста-эксперта, консультанта отдела труда, занятости и миграции департамента труда, здравоохранения и социальной защиты населения. С 10 июля 2001 года по 29 марта 2004 года — заместитель министра труда и социального развития. С 29 марта 2004 года по 31 июля 2008 года — руководитель Федеральной службы по труду и занятости. С 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года занимал должность министра труда и социальной защиты в правительстве Дмитрия Медведева. Распоряжением правительства России от 22 января 2020 года № 66-р назначен председателем правления ПФР.