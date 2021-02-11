Средний срок оформленного в 2020 году в Москве и области жилищного кредита составил 17,6 года — несмотря на снижение ставок, заемщики не стремятся выплачивать ипотеку быстрее, сообщили в риелторской компании «Миэль».

Риелторы проанализировали сделки, заключенные в компании с 2014 по 2020 год. За этот период средний срок выданной клиентам на покупку жилья в Москве и Подмосковье ипотеки вырос на 2,6 года. В 2018-м показатель составлял 16,5 года, в 2014-м — 15 лет, подсчитали в «Миэль».

По данным ЦИАН, с 2009 по 2020 год средний срок одобренной в Москве ипотеки вырос с 11,4 до 19,4 года, в Подмосковье — с 16,25 до 19,3 года. Средняя сумма займа за эти годы выросла соответственно в 2,8 (до 5,52 млн рублей) и 1,6 (до 3,74 млн) раза. По статистике Frank RG, средний срок выданного в России ипотечного кредита на январь 2021 года составляет 18,8 года. Три года назад показатель составлял порядка 16 лет. «Растягивая срок кредита, люди пытаются снизить свою долговую нагрузку», — поясняют аналитики.

В «Миэль» обращают внимание на то, что московские ипотечники склонны выбирать длительный срок кредита даже при относительно небольшой (до 5 млн рублей) сумме займа. 27% заемщиков с такой суммой кредита выбрали срок выплат в 15—20 лет, еще 21% — 10—15 лет. Выплатить ипотеку за пять лет или быстрее рассчитывают лишь 3% таких заемщиков.

5 млн рублей или меньше — самый распространенный бюджет ипотеки в Москве и области, хотя доля более крупных займов постепенно растет. В 2020 году на кредиты до 5 млн рублей пришлось 58% всех одобрений в компании. Еще 38% заявок банки одобрили на суммы в 10—15 млн рублей. Год назад показатели составляли 62% и 32% соответственно. Рост доли более крупных кредитов в «Миэль» связывают со снижением ставок.

Несмотря на рост доступности ипотеки, заемщики все же не стремятся сократить срок выплат — это объясняется сравнительно невысокими доходами. «Зачастую заемщик выбирает большой срок, чтобы получить более крупную сумму при том же доходе. В какой-то степени это можно привязать к росту цен на жилье. Поэтому даже суммы до 5 миллионов рублей покупатели берут на 20 и более лет. Чтобы взять такой кредит на десять лет, нужно получать 120 тысяч рублей в месяц, а на 30 лет — 70 тысяч рублей», — отмечает управляющий директор «Миэль» Александр Москатов.

