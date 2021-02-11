Воронежские полицейские задержали шесть подозреваемых в незаконной банковской деятельности лиц. Участники группы извлекли доход в размере более 150 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу совместно с коллегами из регионального УФСБ пресечен факт незаконной банковской деятельности на территории областного центра. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями задержано шесть жителей Воронежской области в возрасте от 26 до 35 лет, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», — говорится в сообщении.



В ходе предварительного следствия установлено, что ими оказывались услуги по обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение физическим и юридическим лицам.



Для незаконной банковской деятельности злоумышленники использовали счета не менее десяти подконтрольных организаций, которые в действительности не вели никакую финансово-хозяйственную деятельность. Банковскими счетами подозреваемые управляли с помощью системы удаленного доступа.

Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли клиенту.

За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники группы извлекли доход в размере более 150 млн рублей.

В отношении фигурантов следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении других — подписка о невыезде и надлежащем подведении.

В ходе обысков в жилищах фигурантов и используемых ими офисах изъяты денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.