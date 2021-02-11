Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание по иску ЦБ РФ более 289,5 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Открытие», сообщили РИА Новости источники, близкие к участникам процесса. Это рекордное в российской практике вступившее в силу взыскание убытков с контролирующих лиц кредитной организации.

Причем апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части отказа в иске к шестой соответчице — Елене Будник, бывшему члену правления банка, удовлетворив тем самым жалобу ЦБ.

Таким образом, вступило в силу решение о взыскании в пользу «Открытия» более 289,5 млрд рублей солидарно с бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича, основателя финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, бывшего члена правления Геннадия Жужлева, Будник и бывшего основного акционера банка — компании «Открытие Холдинг».

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции, как и ранее в первой, проходило в закрытом режиме.

Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ЦБ РФ от лица банка «ФК Открытие» взыскал убытки солидарно с пяти ответчиков. В отношении Будник в удовлетворении исковых требований было отказано. Апелляционные жалобы на решение подали пять ответчиков, требования к которым суд удовлетворил, а также истец.

Судебное разбирательство по ходатайству Центробанка по большей части проходило в закрытом режиме, в связи с чем решение не опубликовано. Истец мотивировал необходимость закрытых слушаний тем, что переданный в суд план санации «Открытия» содержит данные о клиентах и межбанковских отношениях, которые составляют банковскую тайну.

До закрытия слушаний представитель ЦБ говорил в суде, что иск предъявлен к лицам, контролировавшим «Открытие», а его сумма рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).