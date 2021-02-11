Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 33 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,62 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38,5 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,5225—73,865 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,32 рубля, уменьшившись на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,5 тыс. сделок на 201,6 млн евро по курсам от 89,26 до 89,5975 рубля за евро.

Пара USD/RUB движется к нижней границе коридора 73—76 под влиянием роста нефтяных цен, замечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. С ноября цены поднялись уже на 50%, даже если не принимать в расчет, что в рублях нефть стоит намного выше ожидаемого (3 500—4 000 рублей за баррель), напоминает он.

«Это объясняется макроэкономическими причинами. Денежная масса увеличилась, торговый баланс резко сократился, а экономика упала. По нашему мнению, значительного потенциала укрепления у рубля нет. В первом квартале у него остается шанс перейти в диапазон 70—72 за доллар, если цена на нефть удержится выше 60 долларов на протяжении полутора месяцев», — комментирует эксперт.