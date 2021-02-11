Промсвязьбанк (ПСБ) успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей. Объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения — три года. Ставка купона составила 6,4%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Отмечается, что сделка была полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц.

«ПСБ в третий раз за неполный год проводит размещение на публичном долговом рынке и неизменно встречает высокий интерес инвесторов. Сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю ПСБ на публичном долговом рынке», — прокомментировал директор дирекции финансовых рынков ПСБ Никита Башков.

В июне 2020 года банк провел рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке.

