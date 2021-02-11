Еврокомиссия (ЕК) сократила оценку спада экономики зоны евро в 2020 году до 6,8% ВВП по сравнению с 7,8% в осеннем прогнозе, однако перспективы роста в 2021 году также снижены — до 3,8% ВВП по сравнению с ожидавшимися осенью 4,2%. Об этом говорится в представленном в четверг зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.



Аналогичную динамику ЕК прогнозирует и для экономик всех 27 стран Евросоюза в целом. Спад суммарного ВВП ЕС составит в 2020 году 6,3% (осенью ожидали 7,4%), восстановление в 2021 году — 3,7% (4,1% в осеннем прогнозе).

В 2022 году ЕК надеется на сохранение темпов роста экономик стран зоны евро на уровне 3,8% ВВП и на некоторое повышение роста в Евросоюзе — до 3,9% ВВП.

ЕК оставила без изменений оценку инфляции в зоне евро в 2020 году (0,3%) и повысила инфляционные ожидания до 1,4% в 2021 году по сравнению с 1,1% в осеннем прогнозе.

На 2022 год прогноз остался неизменным — на уровне 1,1%.

По 27 странам ЕС оценка за 2020 год также не изменилась — 0,7%. Несколько повышен прогноз на 2021 год — 1,5% против 1,3% осенью, на 2022 год — без изменений, на уровне 1,5%.