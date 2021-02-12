Российские банки развивают технологии дополненной реальности (Augmented Reality — AR) для продажи финансовых продуктов, пишут «Известия» . Протестировать новый канал продаж планирует ВТБ: плакаты в офисе, рекламирующие продукты кредитной организации, с помощью AR-технологии будут оживляться анимацией. Также банк изучает аналогичное продвижение автокредитов: предполагается, что при наведении камеры на машину приложение сообщит клиенту ее модель и стоимость, а также даст возможность посмотреть виртуальный салон и рассчитать покупку автомобиля в кредит. ВТБ планирует протестировать и навигацию клиентов в офисе: на камере смартфона будут отображаться стрелки с указанием, куда следует пройти посетителю.

Крымский банк РНКБ намерен развивать такие технологии при создании центров ипотечного и автокредитования нового типа. Проекты запустят в интеграции с застройщиками и автодилерами. Клиентам представят интерактивные карты, с помощью которых они смогут увидеть новые жилищные комплексы и ознакомиться с предложениями по каждому из них, в том числе увидеть квартиры в виртуальном формате, пояснили в РНКБ.

Технологии AR уже тестировались Московским Кредитным Банком (МКБ) в онлайн-квесте. В дальнейшем ее планируется применять и в других проектах. В Новикомбанке считают, что технологии AR и VR можно эффективно использовать не столько для роста продаж, сколько для удобства пользователей и вау-эффекта. Вполне возможно, что банки будут «открывать» свои представительства в сетевых онлайн-играх, а банковские сотрудники будут использовать «скины» в зависимости от пожеланий клиента, предположили в Новикомбанке.

Среди технологий, предусмотренных для пилотирования в «регуляторной песочнице» ЦБ, упоминаются дополненная и виртуальная реальность. Пока конкретные инициативные предложения об установлении экспериментальных правовых режимов, связанных с использованием технологий дополненной реальности, в Банк России не поступали, сообщили в ЦБ.

В офисах ВТБ клиенты могут через VR-шлемы помимо просмотра новостройки также рассчитать ипотеку. Аналогичный эксперимент проводил банк «Открытие», однако пришел к выводу, что прямой связи между технологией и ростом продаж нет, рассказал его представитель. По мнению экспертов, инновационная реклама с помощью дополненной реальности может способствовать развитию имиджа банка как высокотехнологичной компании, но обеспечить прямые продажи в моменте вряд ли сможет. В случае с финансами технологии позволят обеспечить менее энергозатратный и более безопасный потребительский опыт, считают эксперты.