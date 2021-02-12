Бизнес-объединение «Опора России» считает, что одним из основных требований к регулированию сферы банкротства должна стать отмена запрета на создание новых компаний для учредителей, чьи предыдущие компании были ликвидированы с незначительной налоговой задолженностью. Об этом говорится в заключении «Опоры России» на законопроект о реформировании института банкротства (есть в распоряжении ТАСС).

«Основными требованиями к регулированию сферы банкротства, по нашему мнению, должны стать введение модели банкротства, ориентированной на восстановление деятельности должника; оптимизация продолжительности процедуры банкротства и введение в ее рамках прозрачного, удобного работающего механизма списания долгов/убытков, отмена запрета учреждения новых компаний для учредителей, чьи предыдущие компании были ликвидированы с незначительной налоговой задолженностью», — говорится в документе.

В бизнес-объединении разделяют мнение о необходимости реформирования института банкротства, сложившегося к настоящему моменту, как «не отвечающего ни государственным интересам в целом, ни интересам большинства участников процесса».

Также «Опора России» в рамках комплексного реформирования института банкротства предложила рассмотреть вопрос об упрощении процесса выбора судами кандидатур арбитражных управляющих путем случайного отбора. «Это позволит, на наш взгляд, сократить по времени процедуру банкротства, понизить расходы кредиторов в процедурах банкротства, исключить коррупционную составляющую и сговоры, получить по-настоящему независимого в своих действиях арбитражного управляющего», — говорится в документе.

Также бизнес-объединение предлагает рассмотреть вопрос о совершенствовании саморегулирования в институте банкротства. В «Опоре России» считают, что из-за доплат в пользу саморегулируемых организаций (например, в качестве взносов за аккредитацию) с лиц, которых арбитражные управляющие обязаны привлекать в делах о банкротстве в силу закона (оценщики, торговые площадки, аудиторы, эксперты), возрастает стоимость услуг таких специалистов в рамках дел о банкротстве, «что в конечном счете негативно отражается на кредиторах, которые недополучают своих денег».

В «Опоре России» также отметили положительные стороны законопроекта, направленного на попытку восстановления деятельности должника путем введения реабилитационной процедуры реструктуризации долгов. «При этом мы полагаем, что ориентированность на реабилитационную составляющую в рассматриваемом законопроекте недостаточна и ее следует усилить: необходимо, на наш взгляд, дополнительно детально обсудить и проработать (в том числе с представителями банковского сообщества, включая Банк России, и профессиональными участниками деятельности, связанной с ведением банкротства) инструментарий финансового оздоровления должника и внести соответствующие изменения и дополнения в новую редакцию главы IV «Реструктуризация долгов», — сообщается в заключении.



Законопроект о реформе банкротства юрлиц проходит финальные согласования в правительстве, в ближайшие недели Минэкономразвития представит его для обсуждения в Госдуме в рамках «нулевого чтения». Документом предусмотрены глобальные изменения процедур банкротства, усиление ответственности арбитражных управляющих и независимости их отбора, процедуры торгов по реализации имущества и другие.