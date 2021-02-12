Международная платежная система PayPal рассматривает возможность расширения функционала своей площадки, одной из новых опций которой может стать торговля акциями. Об этом, как передает ТАСС, сообщило накануне агентство Bloomberg.

По его сведениям, руководство компании планирует развиваться в сторону финансового суперприложения наподобие Alipay. Новыми функциями такой системы могут стать торговля акциями и высокодоходными сберегательными счетами, оплата счетов и обналичивание чеков.

Компания ожидает, что к 2025 году число активных пользователей платформы увеличится примерно в два раза и достигнет 750 млн. В 2020 году, благодаря росту сегмента онлайн-покупок вследствие пандемии, площадка привлекла 72,7 млн новых пользователей, доход компании составил 21,5 млрд долларов.



PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.