Законопроект о запуске платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) скорректируют, пишут «Известия» . О том, что новую редакцию документа внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Согласно проекту, юрлица и ИП будут отнесены в «зеленую», «желтую» и «красную» зоны в зависимости от рисков легализации и отмывания средств. В нынешней версии инициативы предусматривается, что банк обязан расторгнуть договор с юрлицом или ИП, если клиент в течение шести месяцев не обжаловал присвоение ему «красной категории», а после этого — перечислить все его денежные средства в госбюджет.

Предлагаемая норма противоречит ст. 35 Конституции РФ, в соответствии с которой изъятие имущества возможно только по решению суда, говорится в заключении Национального союза трейдеров на законопроект. Документ направлен главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. Фактически из меры административно-правового характера по изъятию из оборота нелегальных средств норма превращается в юридическую имущественную санкцию, подчеркивается в заключении союза. В этом случае она должна предполагать четкое описание состава правонарушения и соразмерность санкции ущербу. В союзе трейдеров опасаются и того, что за кардинальным ужесточением мер относительно счетов юрлиц и ИП последуют аналогичные санкции против физлиц, в том числе они коснутся брокерских счетов.

Аксаков заявил, что сейчас ведется работа над новым текстом законопроекта. В нем учитываются внесенные правительством предложения. Повторное внесение документа планируется в ближайшее время, добавил он. В новой редакции законопроекта одним из рассматриваемых вариантов является инициация ЦБ процедуры принудительной ликвидации организации, отнесенной к «красному» уровню риска по «отмыванию» денег, заявили в Банке России. Там не исключили, что в ходе обсуждения законопроекта соответствующие нормы могут быть скорректированы в сторону смягчения.

Банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам​ Законопроект об оценке риска причастности юрлиц к подозрительным платежам внесен в Госдуму.



Лазеек для обхода этого противоречия нет, считает партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. По его словам, в законе все-таки следует прописать, что для взыскания денег с заблокированных счетов по истечении шести месяцев банк или другой орган имеет право обратиться в суд. Изъятие средств во внесудебном порядке, прописанное в нынешней редакции законопроекта, не только противоречит конституционным нормам, но и может привести к существенному росту коррупции в банковской сфере — важно ввести централизованные нормы оценки надежности клиентов, отметил член генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Мишин. В законодательстве не должно быть неопределенных, по-разному трактуемых критериев, которые сейчас объединяются в понятии «подозрительная операция», подчеркнул эксперт.

В Росфинмониторинге поддерживают возможность дополнительного информирования кредитных организаций о рисках клиентов или об их отсутствии. Запуск платформы ЗСК с релевантной информацией снизит возможность необоснованных отказов в банковском обслуживании, подчеркнул представитель службы.