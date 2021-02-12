Бывший замминистра финансов и экс-глава Пенсионного фонда Антон Дроздов переходит на работу в Промсвязьбанк, пишет РБК . Об этом рассказал знакомый Дроздова. Как пояснил собеседник издания, Дроздов «глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения трансакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки».

Антон Дроздов принят на работу в банк 4 февраля 2021 года на должность советника, сообщили в Промсвязьбанке.

Дроздов с июля 2008-го по 2020 год возглавлял Пенсионный фонд — свою должность он покинул в январе 2020-го, вскоре после смены председателя правительства. В тот же день Дроздов был назначен заместителем министра финансов, к нему, в частности, перешло кураторство пенсионной системы, которым раньше в числе прочих вопросов занимался другой заместитель главы Минфина, Алексей Моисеев. Дроздов покинул Минфин в результате сокращения его должности — уменьшение числа заместителей министра стало частью реформы госуправления. После этого кураторство пенсионных вопросов в ведомстве вновь вернулось в сферу полномочий Алексея Моисеева.