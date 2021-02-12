Минтруд РФ предлагает продлевать срочные трудовые договоры, которые обычно заключаются на срок до пяти лет, в тех случаях, когда причина заключения договора остается актуальной. Сейчас данная возможность обсуждается с профсоюзами и работодателями для выработки согласованного решения, сообщили в пресс-службе министерства в пятницу в ответ на запрос ТАСС.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России заявила, что не поддерживает законопроект, который вводит новое основание для продления срочных трудовых договоров, так как расширение практики их заключения не способствует стабильности ситуации на рынке труда и занятости населения.

«Предлагается предоставить возможность продлевать срочные трудовые договоры в отдельных случаях. Сейчас если срок договора истекает, а потребность в работнике остается, работодатель и работник заключают новый договор. Повторно срочные договоры заключаются, как правило, в тех случаях, когда выполнение проекта затянулось или когда сотрудник, которого заменял временный работник, изменил свои планы», — сообщили в ведомстве.

В таких случаях работодатель должен провести полный расчет с работником, уволить его, а потом заново принять на работу, отметили в министерстве. Это приводит к потере права на очередной отпуск для работника, дополнительным финансовым и организационным расходам для работодателя. «Предлагается дать право продлевать срочный трудовой договор в таких случаях, когда причина, по которой он был заключен, остается актуальной», — подчеркнули в Минтруде.

В министерстве напомнили, что срочный договор заключается на конкретный срок в пределах пяти лет, в основном такие договоры заключают на период отсутствия основного работника (например, в связи с рождением ребенка), для сезонных работ, под проектную работу.



В ведомстве добавили, что совершенствование трудового законодательства — предмет взаимодействия сторон социального партнерства и в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проводятся консультации и обсуждения законодательных инициатив правительства, профсоюзов и работодателей. Сейчас такие консультации проводятся для выработки согласованного решения по уточнению отдельных положений Трудового кодекса, связанных с заключением срочных трудовых договоров.