Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 15 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 35 копеек и составил 73,96 рубля, а евро подорожал до 89,63 рубля (плюс 27 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу ожидания по курсу доллара находятся в рамках 73—74,3 рубля, по курсу евро — 89—90 рублей.

«Внешний фон для рубля сегодня не очень благоприятный. Кроме снижения нефти и металлов, затормозилось снижение доллара к корзине мировых валют. Пара евро/доллар ушла выше 1,21, но развивать успех пока не торопится. Если во вне не произойдет позитивных сдвигов, то пара доллар/рубль может закрыть день выше отметки 74, в том числе из-за традиционного по пятницам перевода средств частью инвесторов в валюту», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.